Венгрия призвала ЕК объясниться из-за сообщений об остановке «Дружбы»

Венгрия призвала Украину и Еврокомиссию объясниться после сообщений о возможной остановке нефтепровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

— Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Считаю, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями, поскольку вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета, — сказал он.

По словам министра, согласно международным договорам, Венгрия должна получать транзитную нефть с территории Украины, передает "РИА Новости".

— Если кто-то пытается сделать невозможной безопасность энергоснабжения страны, то это можно считать посягательством на суверенитет, — подчеркнул Сийярто.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба», по которому Россия и поставляет нефть в Венгрию.

10 мая в «Транснефти» сообщили, что в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» была совершена попытка террористического акта.

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Илина Хакимова