Путин на следующей неделе встретится с членами «Деловой России»

Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 26 мая, проведет встречу с членами организации «Деловая Россия», которая будет приурочена ко Дню российского предпринимательства. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Также ожидаются двусторонние встречи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, которому будет предшествовать Евразийский экономический форум.

Кроме того, у главы государства запланирована церемония вручения государственных наград.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В связи с принятием Россией с января 2023 года председательства в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии Владимир Путин в январе заявлял, что интеграция России и ЕАЭС — достойный ответ на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением ряда стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них — продовольствие, воду, энергоносители.



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Илина Хакимова