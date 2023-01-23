Путин: тесная интеграция с ЕАЭС стала достойным ответом на нелегитимные санкции

В связи с принятием Россией с января 2023 года председательства в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии президент России Владимир Путин направил обращение главам государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Глава государства подчеркнул, что интеграция России и ЕАЭС — достойный ответ на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением ряда стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них — продовольствие, воду, энергоносители.

— Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с Евразэс независимых государств, — сказано в сообщении главы российского государства.



Абсолютный объем взаимной торговли государств — членов Союза с 2015 по 2022 год увеличился на 60% и в 2021 году достиг исторического максимума в 73,1 млрд долларов, а объем внешней торговли вырос на 46% — до 846,3 млрд долларов. При этом с каждым годом во внутреннем торговом обороте Союза повышается доля несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью. Прирост совокупного ВВП в расчете на душу населения составил 28,7%, а доля платежей в национальных валютах приблизилась к отметке в 75%.

Фото: eaeunion.org

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях — в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. Он добавил, что развитие технологического потенциала стран-членов ЕАЭС должно стать одним из важнейших стратегических приоритетов. Отдельно президент выделил и активизацию взаимодействия в области цифровой трансформации.

— Наши страны обладают мощнейшей агропромышленной базой, позволяющей не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объемах. В целях укрепления продовольственной безопасности предлагаем вместе разработать широкий комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли, — сообщил Владимир Путин.

Отдельное внимание глава российского государства уделил снижению экономических рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и платежных систем. Одним из главных и неотъемлемых условий стабильных расчетных отношений внутри Союза является подключение партнеров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, а также и развитие межсистемного взаимодействия национальных платежных систем.

— Более тысячелетия наши народы живут вместе... Единое понимание исторической судьбы, осознание многовековой хозяйственной связанности, сохранение и укрепление культурной и социальной общности народов стран Союза является залогом успеха всей нашей деятельности, — подчеркнул президент России.

В заключение Владимир Путин заявил, что рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку со стороны государств-членов ЕАЭС в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. «Убеждены, что вместе мы добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов», — резюмировал президент.



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Илина Хакимова