Генсек ООН заявил, что средства МВФ между странами разделены несправедливо

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из выделенных Международным валютным фондом (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) $650 млрд Африка получила лишь 34 млрд, тогда как странам G7 досталось 280 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, в G7 входят: США, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Великобритания и Япония.

— МВФ выделил $650 млрд США в виде специальных прав заимствования, или SDR, во время пандемии, по сути, создав деньги из ничего. Страны G7 с населением 772 млн человек получили $280 млрд США. Африканский континент с населением 1,3 млрд человек получил $34 млрд США, — сказал он.

По словам Гутерреша, «это было сделано по правилам, но с моральной точки зрения в самих правилах есть что-то в корне неправильное».

Фото: flickr.com

Напомним, на прошлой неделе директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что возможный дефолт США повлияет на весь мир.

— Дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики, — сказала она.

Козак призвала власти США собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса. Она рассказала, что угроза дефолта возникла в сложное для мировой экономики время.



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Максим Кокунин