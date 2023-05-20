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Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал

16:38, 20.05.2023 3
Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал
Фото: mid.ru

Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

— Ясно, что западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал, — приводит его слова RT.

Фото: pixabay.com

Он отметил, что Москва вступила в противостояние с США, ЕС и НАТО.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Что Солнце встает на Востоке давно уже все в природе знают, это не откровения
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  • Анонимно 20 май
    Пора уже от фиолетовых пиджаков, плавок, стрингов, париков, перехадить к более демократичной свободной одежде, халатам, шароварам, льняным рубахам
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    Анонимно 20 май
    Глядишь и демография улучшится! А что, а вдруг?!
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