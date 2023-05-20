Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал

Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).



— Ясно, что западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал, — приводит его слова RT.

Фото: pixabay.com

Он отметил, что Москва вступила в противостояние с США, ЕС и НАТО.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко