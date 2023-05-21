КАМАЗ выпустит новые самосвалы поколения К5

КАМАЗ в этом году планирует вывести на рынок не только седельные тягачи, но и тяжелые самосвалы нового семейства К5, сообщил главный конструктор — директор НТЦ КАМАЗа Евгений Макаров.



Речь идет о самосвале КАМАЗ-65952 с колесной формулой 6х6 и ранее испытанной четырехосной машине КАМАЗ-65953.

Теперь моделям предстоит перейти на новую компонентную базу. То же самое касается трехосного седельного тягача: КАМАЗ-65956 должен расширить начатое двухосным КАМАЗ-54901 семейство, сообщает издание «За рулем».

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Маргарита Головатенко