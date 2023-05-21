Психотерапевт рассказала, как избавиться от хронической усталости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Хроническая усталость значительно затрудняет жизнь человека: она сказывается и на его работоспособности, и на моральном и психологическом самочувствии. О том, как можно избавиться от нее, Daily Moscow рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

— Чтобы вылечить заболевание, стоит прежде всего пересмотреть свой образ жизни. Необходимо наладить режим питания, спать не менее 8 часов в сутки, регулярно заниматься спортом, — сказала Крашкина.

Она также отметила, что для выздоровления необходимо соблюдать баланс труда и отдыха: чрезмерные нагрузки пагубно влияют и на психологическое, и на физическое состояние человека.



Крашкина добавила, что в качестве комплексного лечения врач может назначить прием витаминов, ЛФК, массажи, плавание, психотерапию. Психотерапевт подчеркнула, что важно вовремя обратиться за помощью и скорректировать свой образ жизни.

Фото: flickr.com

Эксперт отметила, что если симптомы, среди которых усталость, головная боль, головокружение, бессонница, тошнота, проявляются в течение полугода, следует обратиться к врачу.

Основными признаками сезонного психического расстройства являются повышенная тревожность, усталость и снижение работоспособности. Для того чтобы минимизировать влияние смены времени года, психологи рекомендуют: следить за режимом дня, проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом, общаться с друзьями и близкими и посетить психолога или врача-психотерапевта.

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Илина Хакимова