Казань вошла в топ популярных маршрутов для летнего отдыха среди россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Столица Татарстана вошла в топ-3 популярных маршрутов для летнего отдыха у россиян, заняв в нем третье место. Таким образом, доля от всех бронирований по стране в этом городе составила 4%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование МТС Travel и Bronevik.com.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, чья доля от бронирований достигла 10%. На втором месте расположились сразу два города — Сочи и Адлер (по 8%). Замыкает тройку лидеров Казань, а вместе с ней Москва и Анапа (по 4%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце апреля сообщалось, что Казань попала в топ-10 самых популярных направлений для отдыха у россиян на майские праздники.

Согласно данным аналитиков, лидерами рейтинга были: Калининград (выбрали 20% респондентов), Санкт-Петербург (14%) и Дагестан (13%). Также в первой пятерке оказались Кисловодск (11%) и Сочи (10%).

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Максим Кокунин