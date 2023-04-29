Столица Татарстана попала в топ-10 популярных направлений для отдыха на майские праздники
Столица Татарстана попала в топ-10 самых популярных направлений для отдыха у россиян на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру».
Согласно данным аналитиков, лидерами рейтинга стали: Калининград (выбрали 20% респондентов), Санкт-Петербург (14%) и Дагестан (13%). Также в первой пятерке оказались Кисловодск (11%) и Сочи (10%).
Далее на шестом месте идет Алтай (9%), а после него расположилась Казань (8%). Замыкают же топ-10 Карелия (8%) и Москва (4%).
Вместе с этим исследователи выяснили, что средняя стоимость посуточной аренды жилья на майские праздники в России составила 4,1 тысячи рублей за ночь. Самыми бюджетными оказались Калининград, Дагестан и Кисловодск— в них можно снять квартиру от 3,1 до 3,6 тысячи рублей. Что же касается Казани, то здесь арендовать жилье можно за 4,6 тысячи рублей.
На этой неделе исполком столицы Татарстана утвердил муниципальную программу «Развитие туризма в Казани» на 2023—2027 годы. Ее цель — повышение конкурентоспособности туристского комплекса города.
На реализацию программы намерены потратить 299,2 миллиона рублей. Из них 84,5 миллиона выделят из бюджета Казани, а остальные 217,7 миллиона планируют привлечь из внебюджетных средств.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым