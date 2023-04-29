Столица Татарстана попала в топ-10 популярных направлений для отдыха на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Столица Татарстана попала в топ-10 самых популярных направлений для отдыха у россиян на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру».

Согласно данным аналитиков, лидерами рейтинга стали: Калининград (выбрали 20% респондентов), Санкт-Петербург (14%) и Дагестан (13%). Также в первой пятерке оказались Кисловодск (11%) и Сочи (10%).

Далее на шестом месте идет Алтай (9%), а после него расположилась Казань (8%). Замыкают же топ-10 Карелия (8%) и Москва (4%).

Вместе с этим исследователи выяснили, что средняя стоимость посуточной аренды жилья на майские праздники в России составила 4,1 тысячи рублей за ночь. Самыми бюджетными оказались Калининград, Дагестан и Кисловодск— в них можно снять квартиру от 3,1 до 3,6 тысячи рублей. Что же касается Казани, то здесь арендовать жилье можно за 4,6 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На этой неделе исполком столицы Татарстана утвердил муниципальную программу «Развитие туризма в Казани» на 2023—2027 годы. Ее цель — повышение конкурентоспособности туристского комплекса города.

На реализацию программы намерены потратить 299,2 миллиона рублей. Из них 84,5 миллиона выделят из бюджета Казани, а остальные 217,7 миллиона планируют привлечь из внебюджетных средств.

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Максим Кокунин