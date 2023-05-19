Выборы президента Академии наук Татарстана состоятся в июне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президиум ГНБУ «Академия наук Татарстана» объявила о выборах президента в июне 2023 года в соответствии с уставом и «Положением о выборах в Академии наук Республики Татарстан».



Правом выдвижения кандидатов на должность президента АН РТ обладают действующий президент АН РТ, бюро отделений и Ученый совет обособленных подразделений АН РТ.

Решение выдвинувшей кандидата структуры с результатами тайного голосования или письмо с соответствующей мотивировкой в случае выдвижения кандидата действующим президентом АН РТ, а также письменное согласие кандидата баллотироваться на должность президента АН РТ необходимо предъявить в отдел кадров АН РТ до 14 июня.

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Маргарита Головатенко