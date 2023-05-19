На трассе М-7 в Татарстане образовалась пробка в 12 км
На трассе М-7 в Татарстане образовалась пробка протяженностью 12 км, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».
Пробка начинается в Советском районе Казани, около жилого массива Киндери, и тянется до жилого массива Чебакса. Особенно сложная ситуация наблюдается рядом с кладбищем Киндери — недалеко проводятся дорожные работы.
В обратную сторону пробка начинается раньше — в Кощаковском сельском поселении в Пестречинском районе, рядом с похоронным комплексом «Курган». Движение затруднено до ЖМ Чебакса. Рядом с похоронным комплексом также проводятся дорожные работы.
Сегодня утром в Казани на Оренбургском тракте образовалась пробка протяженностью чуть больше 4 километров. В середине пробки произошла серьезная авария: на дороге разбилась легковушка.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым