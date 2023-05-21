Главное о коронавирусе за неделю: прекращение ежедневной публикации сводки, потеря более 336 млн лет жизни
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 15 по 21 мая 2023 года.
Для проведения KazanForum приняли антиковидные меры
- Для проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» приняли беспрецедентные меры безопасности, в том числе антиковидные. Доступ на него был возможен только при сдаче ПЦР-теста. Зарегистрированные для участия в форуме могли сдать тесты на коронавирус не только в Казани, но и в Москве. Там развернули специальные пункты при поддержке Роспотребнадзора.
«ЭпиВакКорона» прошла последнюю стадию клинических исследований
- Оперативные данные по заболеваемости COVID-19 в России будут публиковать раз в неделю по вторникам. Изменения начнутся с 23 мая. Последние три года оперштаб публиковал данные ежедневно.
- В Ямало-Ненецком автономном округе за месяц смертность от коронавируса снизилась в два раза. В региональном департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что это связано с широкой прививочной кампанией, а также обращениями жителей к медикам на ранних этапах заболевания.
- Российская вакцина «ЭпиВакКорона» прошла третью, последнюю фазу клинических испытаний и подтвердила свою эффективность в 82,5%. Вакцина может быть рекомендована для регулярной сезонной профилактики COVID-19.
- Заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России — директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина заявила, что у пациентов, перенесших коронавирус, может наблюдаться стойкое снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз). По ее словам, такая тенденция отмечается у 10% переболевших. «С течением времени количество этих людей может нарастать, мы будем это мониторить».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что работники Роспотребнадзора во время пандемии стояли на страже здоровья россиян и достойно справлялись со всеми вызовами. Он также подчеркнул, что в настоящее время одной из приоритетных задач в стране является создание «санитарного щита», который поможет оценить все риски, связанные с возможным распространением инфекционных заболеваний.
- В Псковской области с 17 мая отменили все ограничения, введенные из-за коронавируса. Отмечается, что за все время пандемии в регионе приняли 127 указов губернатора, регламентирующих меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
- В Госдуме предложили отменить запрет на посещение родителями детских лагерей. Глава думского Комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился в Роспотребнадзор, поскольку ситуация с коронавирусом в России почти нормализовалась.
В мире снизились заболеваемость и смертность
- В ВОЗ заявили, что смертность, вызванная пандемией COVID-19, привела суммарно к потере более 336 млн лет жизни в 2020—2021 годах. Прогресс в развитии здравоохранения застопорился. Авторы соответствующего доклада отметили, что с 2000 по 2019 год средняя продолжительность жизни выросла с 67 до 73 лет. Однако пандемия коронавируса «привела к отходу от многих показателей, связанных со здоровьем, и способствовала неравенству в доступе к высококачественному медицинскому обслуживанию».
- В ВОЗ порекомендовали продолжать применять вакцины против коронавируса, так как они эффективны против новых штаммов. При этом в организации отметили, что защита от «симптоматических заболеваний», которую обеспечивают существующие вакцины, «ограничена и менее продолжительна», поэтому необходимы «новые составы вакцин против COVID-19 для улучшения защиты».
- С 17 апреля по 14 мая в мире от коронавируса скончались 17 тысяч человек, что на 26% меньше, чем за предыдущие 28 дней, сообщили в ВОЗ. Кроме того, на 14% снизилось и количество случаев заболевания. За этот период зарегистрировано 2,6 миллиона новых заболевших.
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