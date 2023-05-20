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В Казани сегодня ожидается ветер и до +24 градусов

06:30, 20.05.2023
В Казани сегодня ожидается ветер и до +24 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 20 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +22 до +24 градусов. В целом по республике прогнозируется от +19 до +24°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, восточный ветер порывами 4—9 м/с. Местами они могут усиливаться до 12 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 22 и 23 мая, воздух прогреется до +24..+30 градусов. Дожди маловероятны.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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