В Казани сегодня ожидается ветер и до +24 градусов
В субботу, 20 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +22 до +24 градусов. В целом по республике прогнозируется от +19 до +24°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, восточный ветер порывами 4—9 м/с. Местами они могут усиливаться до 12 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 22 и 23 мая, воздух прогреется до +24..+30 градусов. Дожди маловероятны.
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