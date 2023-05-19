Глава Минобрнауки России: программа магистратуры будет не во всех вузах

Программа магистратуры не может быть реализована во всех российских вузах. Минобрнауки страны планирует проводить соответствующий отбор, рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

— Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах. Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных организаций, которые будут реализовывать программы магистратуры, — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Валерия Фалькова, в России правила приема в магистратуру также следует ужесточить и усовершенствовать.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также Минобрнауки России предложило ввести два вида магистратуры в новой системе: академическую, соответствующую приоритетам научного развития, и профессиональную, которая может финансироваться потенциальными заказчиками.

Напомним, Владимир Путин, оглашая 21 февраля послание Федеральному собранию, предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. При этом он обратил внимание, что переход необходимо сделать плавным. Также он призвал перейти к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять — шесть лет.

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Айрат Назипов