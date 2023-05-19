В России появится реестр нуждающихся
Реестр нуждающихся граждан создадут в России в 2023 году. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.
— Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал, — приводит ее слова ТАСС.
Татьяна Голикова добавила, что работу реестра планируют запустить с начала 2024 года.
Согласно данным официальной статистики, численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности составила в 2022 году 9,8%, или 14,3 миллиона человек. Показатель оказался меньше 10% впервые за всю историю наблюдения.
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