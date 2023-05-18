Центр «Смена» открывает новую выставку Ильгизара Хасанова «Натуральные числа»

Фото: Фото: Центр современной культуры «Смена»

С 25 мая по 16 июля в Центре современной культуры «Смена» пройдет тринадцатая персональная выставка Ильгизара Хасанова «Натуральные числа», на которой будет представлено одиннадцать произведений художника, в том числе, созданных специально для нового проекта.



Экспозиция будет состоять из двух инсталляций, олицетворяющих разные этапы жизни человека — от рождения до превращения в чистый знак памяти. Работы художника в экспозиции перекликаются между собой таким образом, чтобы указать зрителю на совпадение чисел и знаков в круговороте жизни. Также важной частью выставки станут видеозаписи бесед художника с его другом Рашидом Тухватуллиным об общих воспоминаниях, идеях и «натуральных числах».

Фото: Центр современной культуры «Смена»

«Концептуальное решение выставки строится вокруг нескольких смысловых осей, в системе которых движутся люди и предметы: между вещью и знаком, единичным и множественным, линейным и цикличным. Согласно задумке проекта, натуральные числа — те, что возникают в процессе простого бытового подсчета — выступают точками совпадения между фактами жизни и символами, которые производит художественное сознание. Эти совпадения, в свою очередь, находят выражение в организации экспозиции и компоновке работ.

Структура выставки задана двумя инсталляциями — “Соль земли” и “Велосипедист”, которые имеют по пять составных элементов. В каждой из них по-своему раскрывается один и тот же сюжет: движение жизни от рождения субъекта к превращению его в чистый феномен памяти, знак самое себя. Расположенные зеркально вдоль маршрута прямого и обратного осмотра экспозиции, они образуют цикл, в котором остальные работы автора сопровождают зрителя по намеченному символическому пути.

Ключевым содержательным элементом проекта станет также серия из четырех видеоразговоров Ильгизара Хасанова с Рашидом Тухватуллиным — другом художника и постоянным автором текстов к его выставкам. Каждое видео соответсвует своей части экспозиции и композиционно связывает расположенные вокруг художественные предметы. Идея “четырех разговоров” представляет собой аллюзию на “Три разговора” философа Владимира Соловьева и кинопостановку этой книги — фильм “Мальмкрог” (реж. Кристи Пую, 2020 г.), где непрерывные беседы героев о метафизике добра и зла, вере, смысле и цели жизни и истории звучат на фоне грядущего эпохального слома»