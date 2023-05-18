Мишустин: все значимые музейные коллекции будут признаваться особо ценным имуществом
Все предметы музейных собраний, значимые с точки зрения образования, просвещения или науки, отнесут к особо ценному движимому имуществу, и это поможет сохранить коллекции, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
— Все без исключения предметы и коллекции, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной, просветительской деятельности, будут признаваться особо ценным движимым имуществом. Сейчас такой статус имеют только экспонаты основного фонда, включенные в государственный каталог, — приводит ТАСС его слова.
Мишустин обратил внимание, что Россия обладает уникальными коллекциями, которые считаются национальной гордостью и мировым достоянием.
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