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Мишустин: все значимые музейные коллекции будут признаваться особо ценным имуществом

21:22, 18.05.2023
Мишустин: все значимые музейные коллекции будут признаваться особо ценным имуществом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все предметы музейных собраний, значимые с точки зрения образования, просвещения или науки, отнесут к особо ценному движимому имуществу, и это поможет сохранить коллекции, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

— Все без исключения предметы и коллекции, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной, просветительской деятельности, будут признаваться особо ценным движимым имуществом. Сейчас такой статус имеют только экспонаты основного фонда, включенные в государственный каталог, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мишустин обратил внимание, что Россия обладает уникальными коллекциями, которые считаются национальной гордостью и мировым достоянием.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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