МИД России: зерновая сделка продлена до 17 июля включительно

Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве добавили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность после 17 июля прекратят.

Россия никогда не препятствовала выходу турецких кораблей из портов Украины, указали в МИД.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается на 60 дней. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что продление зерновой сделки стало возможным благодаря конструктивным подходам России и Украины. Он добавил, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.

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Маргарита Головатенко