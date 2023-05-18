Саммит G7 в Хиросиме: обсуждение СВО, новые санкции и помощь Украине / «Реальное время»
Одна из самых ярких новостей сегодняшнего дня: известнейшую российскую порноактрису Еву Эльфи (Юлию Романову) внесли в украинскую базу «Миротворец», такой «почести» украинские националисты удостоили девушку за съемки в Крыму. А если серьезно, то внесли ее в эту базу за якобы сознательное нарушение границ Украины. А тем временем в Хиросиме начался 49-й саммит G7, по сообщениям СМИ, на нем может выступить и президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что обсуждать на саммите планируется, конечно же, спецоперацию, а также новые пакеты помощи Украины и очередные антироссийские санкции. Интересно, что президент США Джо Байден рассказал, что не собирается извиняться за атомную бомбардировку Хиросимы 26 июля 1945 года. Подробнее об этих событиях расскажем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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