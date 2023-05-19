Треть российских предприятий испытывают кадровый голод
В апреле кадровый голод ощутили 35% российских промышленных предприятий. Об этом сообщает Daily Moscow.
По словам завлабораторией конъюнктурных опросов института Сергея Цухло, такой показатель — абсолютный рекорд с 1996 года. Отмечается, что наиболее острый дефицит кадров испытывает легкая промышленность.
В апреле президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит рабочих рук во многих сферах деятельности. Для решения этой проблемы он призвал прибегнуть к кадровому потенциалу регионов, «где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым