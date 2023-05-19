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Треть российских предприятий испытывают кадровый голод

01:33, 19.05.2023
Треть российских предприятий испытывают кадровый голод
Фото: realnoevremya.ru

В апреле кадровый голод ощутили 35% российских промышленных предприятий. Об этом сообщает Daily Moscow.

По словам завлабораторией конъюнктурных опросов института Сергея Цухло, такой показатель — абсолютный рекорд с 1996 года. Отмечается, что наиболее острый дефицит кадров испытывает легкая промышленность.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В апреле президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит рабочих рук во многих сферах деятельности. Для решения этой проблемы он призвал прибегнуть к кадровому потенциалу регионов, «где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы».

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Елизавета Пуншева
ПромышленностьОбщество

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