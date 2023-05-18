В Казани появится новый квартал на ул. Халитова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил проект планировки территории по улице Халитова — там появится многоэтажная застройка со стилобатом. Под размещение объектов капитального строительства предусмотрено 4,71 га, из которых 2,63 га отведено под строительство жилых домов.

Согласно расчетам, в дома в новом квартале смогут заселиться 1 833 казанца. Плотность населения составит 389,2 человека на гектар. Общая площадь планируемых к строительству квартир оценивается в 55 тысяч квадратных метров.

Максимальная высота новых домов составит 26 этажей. В них разместятся встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные помещения нежилого назначения, общей площадью 26 тысяч «квадратов».

скриншот проекта планировки территории по улице Халитова

В границах проекта планировки территории 0,75 га отводится под размещение объекта образования. Детский сад новому кварталу построят на 220 мест при потребности в 149 мест. Школа нужна на 314 учеников, но дети смогут посещать близлежащий лицей №110 по ул.Халитова, 5.

Запланировано также строительство детской и взрослой поликлиники на 11 и 33 посещения в смену соответственно. В числе объектов капитального строительства перечислены физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом и бассейном, парковка для постоянного и временного хранения на 550 и 99 машино-мест соответственно. Кроме того, 128 парковочных мест предусмотрено для встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений и семь для персонала детсада.

скриншот проекта планировки территории по улице Халитова

Под благоустройство отводится 0,98 га — эту территорию озеленят. Как следует из документации, речь идет о сквере городского значения, запланированном генеральным планом города. Еще 0,35 га проектом планировки выделены на улично-дорожную сеть и коммунальную инфраструктуру.

Напомним, в 2023 году в Казани планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья. В общей сложности за последние 5 лет в столице построили 4,8 млн «квадратов» жилья. На одного горожанина приходится 28,7 «квадрата» жилья.



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Татьяна Демина