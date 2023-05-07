Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик мира впервые с 2014 года

Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.

Россия по итогам прошлого года произвела товаров и услуг на $2,3 триллиона, что позволило ей занять восьмое место в мире по этому показателю.

Последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, когда занимала девятое место с показателем в $2,05 триллиона. В 2021 году страна была одиннадцатой.

Фото: pixabay.com

Крупнейшей экономикой мира в 2022 году оставались США с номинальным ВВП в $25,46 триллиона. На втором месте расположился Китай ($17,94 триллиона), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония ($4,17 триллиона).

Накануне сообщалось, что в России уровень внешнего долга к ВВП по итогам прошлого года упал на 10 процентных пунктов — до 16,6%, что стало минимальным уровнем с 2002 года. Стоит отметить, что меньший показатель фиксировался только в Китае, где за год он сократился до 13,7% с 15,4%. Следом за КНР идет Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов