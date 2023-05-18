К организации праздника «Изге Болгар жыены» в Татарстане привлекут 129 волонтеров

В торжественном мероприятии, посвященном дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, «Изге Болгар жыены» будут задействованы 129 волонтеров Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи республики.

— В этом году в мероприятии примут участие 129 волонтеров из разных городов и районов Татарстана. Наша главная цель — создать атмосферу гостеприимства и праздника. Уверен, что опытная команда менеджеров совместно с воодушевленными волонтерами создадут комфортную обстановку, — прокомментировал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

По словам министра, все волонтеры — со знанием татарского, английского и русского языков и обязательно проходят обучение. В рамках обучения их знакомят с историей «Изге Болгар жыены», с программой мероприятий, схемой Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, с функционалом и с планом реагирования в случае экстренных ситуаций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главная задача волонтеров — помогать гостям ориентироваться на территории, давать им нужную информацию, а также оказывать помощь инвалидам. Определить волонтеров можно будет по брендированным кепкам и красным манишкам «Добрый Татарстан».

Праздник «Изге Болгар жыены» посвящен Дню принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году. В Татарстане его отмечают 21 мая. В этом году его посетят более 40 тысяч гостей, включая участников Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

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Айрат Назипов