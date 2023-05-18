В Казани из-за аварии на ул. Чистопольской образовалась пробка

Сегодня утром, 18 мая, в Казани на улице Чистопольской на кольце возле УСК «Дворец водных видов спорта» случилась авария. Об этом сообщил наш корреспондент с места событий.

Два автомобиля столкнулись в левом ряду. Об также свидетельствуют и данные «Яндекс. Карт».

Из-за происшествия образовалась пробка длиной 0,7 км.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Говоря о дорожной ситуации по городу в целом, стоит отметить, что на утро четверга пробки оцениваются всего в 5 баллов. Сильнее всего ситуация затруднена в Советском районе: пробки наблюдаются по улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, проспектах Альберта Камалеева, Победы, на Аграрной.

Также движение затруднено и в Авиастроительном районе, но «красных линий» на карте не так много. В центре города тоже все относительно спокойно, однако ул. Бурхана Шахиди, Щербаковский переулок, Татарстан, Тихомирнова и Пушкина окрашены в красный цвет.

В воскресенье на выезде из Казани в сторону аэропорта образовалась пробка длиной в 3 километра. Виной тому стали две аварии.

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Илина Хакимова