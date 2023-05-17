Новости спорта

23:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Павел Дацюк и Кирилл Петров сыграют в гала-матче «Золотой шайбы» в Казани

18:50, 17.05.2023
Павел Дацюк и Кирилл Петров сыграют в гала-матче «Золотой шайбы» в Казани
Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, игрок «Ак Барса» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров сыграют в гала-матче Всероссийского турнира «Золотая шайба», который состоится 18 мая во Дворце спорта в 15.00, сообщили в пресс-службе Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани.

Еще на лед выйдут призер Олимпиады, обладатель Кубка Гагарина Дамир Шарипзянов и защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Динар Хафизуллин. Прийти на игру может любой желающий.

В этот же день во Дворце спорта состоятся финальные игры турнира «Золотая шайба» среди юных хоккеистов. От Казани играют спортсмены команды «Ак Буре».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также