Павел Дацюк и Кирилл Петров сыграют в гала-матче «Золотой шайбы» в Казани

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, игрок «Ак Барса» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров сыграют в гала-матче Всероссийского турнира «Золотая шайба», который состоится 18 мая во Дворце спорта в 15.00, сообщили в пресс-службе Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани.



Еще на лед выйдут призер Олимпиады, обладатель Кубка Гагарина Дамир Шарипзянов и защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Динар Хафизуллин. Прийти на игру может любой желающий.

В этот же день во Дворце спорта состоятся финальные игры турнира «Золотая шайба» среди юных хоккеистов. От Казани играют спортсмены команды «Ак Буре».

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Маргарита Головатенко