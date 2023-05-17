В Татарстане лишили водительских прав 156 человек с медицинскими противопоказаниями

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По требованию прокуратуры Татарстана в республике лишили водительских прав 156 человек. Все они имели медицинские противопоказания к управлению транспортом.

Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, всего в республике на начало 2023 года на учете в связи с психическими заболеваниями состояли 13 тысяч человек.

Аналогичная проверка проводилась в 2021 году. Тогда прокурорами через суд были аннулированы водительские удостоверения 3 тысяч человек, состоящих на учетах у нарколога.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце марта на улице 8 Марта в поселке Алексеевское произошла смертельная авария — 56-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением и наехал на малолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался. Как выяснила прокуратура, автомобилисту нельзя было управлять машиной по состоянию здоровья. По этой причине ведомство потребовало возбудить уголовное дело на врача, который выдал заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

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Айрат Назипов