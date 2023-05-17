В Набережных Челнах одобрили строительство двух 11-этажных общежитий для филиала КФУ

Фото: ГУП «Татинвестгражданпроект»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство двух общежитий для филиала КФУ в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В каждом из 11-этажных корпусов смогут разместиться до 541 человека. Помимо жилого блока, в зданиях обустроят медицинский блок с изолятором, игровую, комнату совещаний студенческого совета, вспомогательные, технические и иные помещения.

— В том числе в общежитиях Набережночелнинского института КФУ смогут поселиться семейные пары с детьми. На первых этажах корпусов запроектирована велосипедная или колясочная с отдельным входом снаружи. Также корпуса приспособят для комфортного пребывания представителей маломобильных групп населения, — рассказала главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Виктория Рыбка.

Фото: kpfu.ru/chelny

Застройщик объекта — Казанский (Приволжский) федеральный университет, техзаказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Генпроектировщик — ГУП «Татинвестгражданпроект».

Два года назад «Реальное время» писало, что строительство двух общежитий КФУ в Набережных Челнах может обойтись в 1,8 млрд рублей. Здания планируется разместить на земельном участке за существующими общежитиями на проспекте Мира.



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Айрат Назипов