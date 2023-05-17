Казанского перевозчика оштрафуют из-за недобросовестной конкуренции

Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1 обвинили в недобросовестной конкуренции по отношению к автовокзалу «Восточный». Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану, руководство КПАТП-1 без соответствующих свидетельств и карт маршрутов перевозило пассажиров по тому же направлению, что и автовокзал.

Предметом спора стал маршрут Казань — Уфа: с «Восточного» автобусы в столицу Башкортостана шли по М-7 с заездом в Набережные Челны, у АО «КПАТП-1» — по М-5 через Чистополь, Альметьевск, Бугульму и Бавлы. Однако вместо закрепленного за ним маршрута №540, следующего по М-5, у КПАТП-1 появился отсутствующий в зарегистрированном реестре маршрут №545, следующий в Уфу через Набережные Челны.

— Факт осуществления таких перевозок подтверждают не только билеты пассажиров, но и штраф, который на КПАТП-1 за отсутствие карты маршрута наложило Средне-Волжское МУГАДН. Административное правонарушение было зафиксировано в Набережных Челнах. Указание в билетах маршрута за №545 в КПАТП-1 в ответ на запрос Татарстанского УФАС России объяснили перепрограммированной системой и сопутствующим этому процессу сбоем, — отметили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Ведомство потребовало от руководства «КПАТП-1» прекратить такие перевозки. Автопредприятие дважды сообщило об исполнении предупреждения, но продолжило при этом ездить по тому же маршруту. Это подтвердили данные ГЛОНАСС. Также на сайте автовокзала «Столичный», перевозчиком которого является АО «КПАТП-1», можно было приобрести билет по маршруту Казань — Уфа с заездом в Набережные Челны.

За неисполнение предупреждения в отношении автопредприятия было возбуждено дело по признакам нарушения статьи 14.8 закона о защите конкуренции. Решением Татарстанского УФАС России предприятие признано нарушившим действующее законодательство с выдачей предписания о прекращении выявленных нарушений. Штраф на ПАТП-1 будет оборотным: его рассчитают, исходя из суммы выручки, которую перевозчик получил за период совершения правонарушения.

В августе 2021 года казанский автовокзал «Восточный» пожаловался на ульяновского предпринимателя за вывод автобусов с пассажирами без маршрутных карт, какого-либо свидетельства и участия в конкурсе на право данных перевозок. Подробности можно прочитать в объемном материале «Реального времени».

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Айрат Назипов