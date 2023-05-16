ФСБ хочет проводить обыски без решения суда

ФСБ разработала инструкцию, позволяющая силовикам проводить обыски в квартирах и домах без решения суда. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сказано, что разрешение суда не потребуется в случаях, которые «не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России».

Чтобы обыскать жилище без решения суда, сотрудникам ведомства понадобится постановление одного из руководителей органа безопасности. Также ФСБ должна уведомить об обысках суд в течение суток.

Фото: realnoevremya.ru

В начале мая сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма. Объектами посягательств предполагаемые террористы выбрали главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Мишенями для терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.



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Айрат Назипов