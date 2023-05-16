Повара Алжира представили кухню востока на KazanForum — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Сегодня алжирские повара представили кухню востока на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Как рассказали повара, сегодня они готовили традиционное алжирское меню. Основное блюдо — чахчуха (блюдо состоит из небольших кусочков тонких круглых лепешек, смешанных с тушеным мясом), также в меню представлен традиционный суп фрик.

Традиционный суп фрик особенно часто готовят в Рамазан. Главный ингредиент — измельченные зерна зеленой пшеницы, которую специально везли из Алжира. Повара утверждают: используемое в блюдах мясо — на 100% халяль.

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Маргарита Головатенко