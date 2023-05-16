Казанец лишился Mini Cooper из-за уголовного штрафа в 36 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Житель Казани лишился иномарки Mini Cooper, поскольку не оплатил уголовный штраф в размере 36 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.



Суд ранее доказал причастность мужчины к коррупционной деятельности: его приговорили к уголовной ответственности за взятку в особо крупном размере.

Судебные приставы Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Казани установили зарегистрированный на должника автомобиль. Судебный пристав составил акт описи и ареста, иномарку погрузили на эвакуатор и поместили на штрафстоянку. Если должник не погасит долг в установленный срок, машину передадут на торги после оценки специалистов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За 2022 год российские суды наложили арест на счета и наличные на сумму более 644 миллиардов рублей. Аресту подлежали рублевые счета почти на 640 миллиардов рублей и наличные деньги более, чем на 4 миллиарда рублей. Также арестовывали наличные в иностранной валюте, в том числе более 500 счетов.

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Маргарита Головатенко