За 2022 год российские суды арестовали 644 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За 2022 год российские суды наложили арест на счета и наличные на сумму более 644 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аресту подлежали рублевые счета почти на 640 миллиардов рублей и наличные деньги более, чем на 4 миллиарда рублей. Также арестовывали наличные в иностранной валюте, в том числе более 500 счетов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Кроме того, суды арестовали почти 4 тысячи квартир и домов, столько же земельных участков. Арест наложили на 12,6 тысячи автомобилей, более 4 тысяч телефонов и компьютеров, 839 предметов другой бытовой техники.

Напомним, с начала года судебные приставы Татарстана составили более 3 тысяч актов ареста в отношении имущества должников на сумму 2 млрд рублей. На принудительную реализацию на торгах в Росимущество направлена собственность должников на сумму 1,1 млрд рублей.

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Елизавета Пуншева