Компания B2CPL (B2C Платежи и Логистика) стала частью сервиса «Халва Экспресс»

Компания В2СPL (B2C Платежи и Логистика) вошла в состав ООО «Цифровые технологии будущего», компании в Группе Совкомбанка, развивающей ecom-сервис «Халва Экспресс» (18+). Объединение с В2СPL позволит усилить направление собственной логистики и сформировать доставку полного цикла.

Павел Ясенков, генеральный директор и владелец B2CPL:

«Мы рады стать частью команды «Халва Экспресс». Данный шаг придаст дополнительное ускорение развитию портфеля услуг по всем видам доставки и фулфилменту. Благодаря сети почтоматов география обслуживания будет расширена на всю Россию, а получателям станет доступна услуга рассрочки и частичной оплаты посылки при получении. Усиление в ИТ позволит запустить качественно новое решение по взаимодействию с маркетплейсами и вывести этот продукт на принципиально другой уровень, полностью автоматизировав процесс взаимодействия клиента с площадкой. Спрос на эту услугу растет с каждым месяцем, и мы не отстаем от рынка».

Денис Петрушевский, управляющий директор «Халва Экспресс»:

«Более года мы работали с компанией B2CPL как с партнером по доставке посылок в почтоматы. Сегодня наше сотрудничество перешло на новый уровень: проект «Халва Экспресс» получил уникальные компетенции и готовые программные решения от одного из лидеров рынка курьерской доставки Москвы. Это позволит нам более тонко настроить бизнес-процессы и создать бесшовную систему доставки между почтоматами, пунктами выдачи заказов и курьерами. Таким образом, мы создаем логистический продукт в формате единого окна не только по доставке, но и по полному циклу движения товарных и финансовых потоков. При этом наша сеть обязана оставаться открытой для всех желающих, и мы продолжаем сотрудничество с нашими ключевыми партнерами по последней миле».

«Халва Экспресс» сегодня включает более 4 000 собственных почтоматов в формате «У дома» в 880 городах по всей России, сеть ПВЗ на базе отделений Совкомбанка и партнеров, современные финансовые опции и единую программу лояльности в национальной системе «Халва».

Эксперты рынка отмечают, что присоединение B2CPL (B2C Платежи и Логистика) придаст импульс для развития не только компании «Халва Экспресс», но и рынка интернет-торговли.

Николай Воинов, генеральный директор DPD в России:

«Сегодня в ситуации доминирования маркетплейсов и их логистики на рынке доставки интернет-торговли важно сохранить многообразие независимых служб доставки и дать им возможность развиваться и предоставлять качественные и разнообразные услуги своим клиентам. Рано или поздно, как и во всем мире, маятник качнется в сторону прямого канала продаж, когда сильные и молодые бренды поймут, что своя лояльная аудитория и возможность напрямую общаться с клиентом важнее вала и чистого объема продаж. В текущих условиях неизбежны объединения и партнерства, поэтому мы приветствуем новость о партнерстве «Халва Экспресс» и B2CPL. Доставка в почтоматы давно стала важной и неотъемлемой частью портфеля услуг доставки для интернет-магазинов».

Денис Козлов, управляющий директор сети выдачи заказов Почта России:

«Почта России работает с ООО «Цифровые технологии будущего» с 2021 года, доставляя посылки через сеть почтоматов «Халва», установленных в наиболее востребованных локациях в городах с численностью населения от 100 тыс. человек. Благодаря успешному сотрудничеству, клиенты Почты России могут оформить доставку интернет-заказов в почтоматы, расположенные в шаговой доступности».

Руслан Фахртдинов, директор транспортной логистики интернет-магазина «Детский мир»:

«Вертикальная интеграция и расширение услуг всегда получают положительную оценку клиентов и позволяют компании дифференцироваться от других логистических компаний. Такая синергия улучшит юнит-экономику и уровень сервиса, позволит экономить время на интеграцию и работать в режиме одного окна, что ценят клиенты в текущей турбулентной ситуации на логистическом рынке».

Леонид Зондберг, эксперт рынка логистики Е-КОМ:

«Можно только приветствовать объединение усилий игроков на рынке доставки онлайн-заказов, особенно если это создает дополнительную ценность для клиентов. Объединение инфраструктуры двух компаний должно способствовать сокращению издержек и в итоге и повысить операционную эффективность».

Сергей Сотник, исполнительный директор «Курьер Сервис Экспресс»:

«Сотрудничество с «Халвой» позволило нам масштабировать сеть выдачи отправлений, а также существенно сократить время получения заказа конечным потребителем. Работа ведется с учетом интересов компании и профессиональной расстановкой приоритетов. В новых условиях мы ожидаем развития новых интересных долгосрочных проектов».

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