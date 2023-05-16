В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Кремль проинформирует о перспективах продления зерновой сделки, когда будет принято соответствующее решение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Контакты по зерновой сделке продолжаются, ряд вопросов по выполнению российской части по-прежнему остаются открытыми, — приводит его высказывания ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения условий. Ее срок заканчивается 18 мая.

А вчера постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что российские сельхозпоставки продолжают блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив по их облегчению для удобрений и продовольствия.



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Айрат Назипов