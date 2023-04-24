Дмитрий Песков рассказал о перспективах продления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении РФ к продлению зерновой сделки. Его слова передает «РИА Новости».

— Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий, — отметил он.

Фото: pxhere.com

Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней 13 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней связано с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений. 18 марта представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки. Он призвал увеличить усилия по ее исполнению и выполнять обе части договоренностей. В начале апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки на 100% не работает.

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Айрат Назипов