Постпред России при ООН: нет никаких подвижек в выполнении российской части зерновой сделки

Российские сельхозпоставки продолжают блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив по их облегчению для удобрений и продовольствия, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя:



— Уже без малого год мы не видим ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсекретаря ООН Антониу Гутерриша — Меморандума Россия — ООН.

Также основной российский банк «Россельхозбанк», заточенный исключительно на финансовые расчеты по экспортным сельхозоперациям, остается под санкциями. Транзакции от Вашингтона и Брюсселя «смехотворны, когда их подают как действенное решение проблемы», отметил он.

— По сути, США и их сателлиты с присущим им менторством насаждают тезис о том, что мир нуждается в украинской кормовой кукурузе (70% экспорта) больше, чем в российских пшенице и удобрениях, — приводит его слова ТАСС.

Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в апреле заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения условий.



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Маргарита Головатенко