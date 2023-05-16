Минсельхозпрод Татарстана о проблеме импорта сахарной свеклы: «В текущем году этот вопрос решен»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в 2023 году, несмотря на переформирование цепочки поставок семян сахарной свеклы, которые раньше на 100% были импортными, не ожидается дефицита сырья. Об этом РБК «Татарстан» сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов.

— В текущем году этот вопрос решен. На следующий год мы заранее прорабатываем. Уже есть российские поставщики, которые с учетом сложившейся ситуации и опыта 2022 года проработали различные логистические схемы. Поэтому мы считаем, что существенных проблем не будет, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

В беседе с изданием исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков согласился с таким мнением:

— Производство свекловичного сахара в 2022 году превысило 6 млн тонн. Рост производства сахара по сравнению с предыдущим сезоном составил 1,7%. Он был достигнут за счет расширения посевных площадей свеклы до 1 млн га и увеличения ее урожайности до 475,8 центнера с гектара, — подчеркнул Востриков.

В феврале министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров озвучил задачи на 2023 год. Одной из них является подбор отечественных сортов и гибридов взамен иностранных. С 2024 года Минсельхоз России планирует установить квоты на ввоз импортных семян подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, рапса и картофеля.

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Елизавета Пуншева