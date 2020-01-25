Американский миллиардер выделит $1 млрд на борьбу с авторитаризмом и изменением климата

Миллиардер Джордж Сорос, состояние которого Forbes оценивает в $8,3 млрд, планирует выделить $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата.

По словам 89-летнего бизнесмена, эти две проблемы являются вызовами, угрожающими выживанию цивилизации.

Планируется, что университет будет носить название Open Society University Network (OSUN) и станет всемирной обучающей платформой, позволяющей также проводить исследования. Сорос подчеркнул, что образовательное учреждение будет давать качественное образование, академическую свободу, развивая у студентов критическое мышление, пишет Bloomberg.

«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си (председателя КНР Си Цзиньпина) и Трампа, но и участь всего остального мира», — отметил бизнесмен.

В декабре 2018 года британская газета Financial Times назвала Сороса «человеком года», в том числе за поддержку «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов».

В своих публичных выступлениях Сорос критикует президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзинпина.