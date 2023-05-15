В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В Татарстане четвертый день подряд растет заболеваемость коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 25, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 15 мая в Татарстане зарегистрировано 205 608 случаев COVID-19. В больницу попали 5 человек. Выздоровели за весь период 203 088 человек, в том числе 27 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов