Акцент в летней программе в парках Казани сделали на инклюзию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Летнюю программу в общественных пространствах Казани на 2023 год разработали с акцентом на инклюзию. Об этом сообщила на «деловом понедельнике» директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Культурная программа летнего сезона в парках будет направлена на поддержку и создание новых сообществ вокруг общественных городских пространств. Один из принципов Дирекции парков и скверов — открытость и доступность. В летней программы мы решили сделать акцент на инклюзию, часть летней программы будет адаптирована для людей с инвалидностью, — рассказала она.

В парке «Крылья Советов» летом проведут кинопоказы с сурдопереводчиком и тифлокомментаторами. Раз в неделю по территории лесопарка «Лебяжье» будет проводиться хайкинг для глухих и слабослышащих людей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сопровождении сурдопереводчика покажут летом детский кукольный спектакль на бульваре «Ак чәчәкләр». В рамках лектория на «Черном озере» запланированы лекции и дискуссии, на которых обсудят вопросы инклюзии.

Напомним, летний сезон в общественных пространствах Казани стартует в пятницу, 19 мая. Его откроют в Горкинско-Ометьевском лесу. Мероприятия культурной программы продлятся до начала осени.



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Татьяна Демина