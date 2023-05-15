В Казани представили нового начальника Управления гражданской защиты

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов (Сергей Чанкин — справа)

В мэрии Казани на «деловом понедельнике» представили нового начальника Управления гражданской защиты города — Сергея Чанкина. До этого он работал в правоохранительных органах.

— Человек с большим опытом работы в силовых структурах, в органах внутренних дел республики. Нам он знаком по работе в Управлении внутренних дел, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Градоначальник обратил внимание, что на сегодняшний день перед Управлением гражданской защиты «стоят новые серьезные задачи». От него ждут проработанных решений, а также эффективного взаимодействия с соответствующими республиканскими и федеральными органами.

О назначении Сергея Чанкина начальником Управления гражданской защиты исполкома Казани стало известно в начале мая. Он сменил Фердинанта Тимурханова, занимавшего этот пост с 17 февраля 2006 года.

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Татьяна Демина