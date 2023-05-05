Новым начальником Управления гражданской защиты Казани стал Сергей Чанкин

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Новым начальником Управления гражданской защиты Казани назначен Сергей Чанкин. Он сменил Фердинанда Тимурханова, занимавшего пост с 17 февраля 2006 года.

— На прежнем посту Сергей Чанкин решал самый широкий спектр задач. Он — профессионал с большой буквы: порядка 30 лет прослужил в органах внутренних дел, имеет звание полковника полиции, получил много наград, — рассказал руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Фердинант Тимурханов покинул пост начальника Управления гражданской защиты Казани по собственному желанию.

— Он более 40 лет в этой службе, вместе столько сделано, столько прошли. Фердинанд Мазитович принял решение и обратился к нам с тем, что хочет отдохнуть. Но мы не приняли его отставку, потому что он нам нужен, Фердинанд Мазитович остается советником в нашей службе, — отметил Рустем Гафаров.



Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Сергей Чанкин родился 1 июля 1968 года в Казани. В 2004 году окончил Казанский юридический институт Министерства внутренних дел России по специальности «юрист». Имеет звание полковника полиции. С октября 2022 года — пенсионер МВД.

Награжден благодарностью президента Татарстана; нагрудными знаками «За отличную службу в МВД РТ», «Почетный сотрудник МВД по РТ», «За заслуги в укреплении правопорядка»; медалями МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й, 1-й степени; медалью «За доблесть в службе»; Почетной грамотой МВД России; Благодарностью мэра Казани; медалью «В память 1000-летия Казани»; медалью «За отличие в охране общественного порядка»; нагрудным знаком Кабмина РТ «За заслуги в укреплении правопорядка»; медалью РТ «За доблестный труд»; благодарственным письмом председателя Госсовета РТ.



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Маргарита Головатенко