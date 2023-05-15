В Нижнекамске прошла первая велоэкскурсия в рамках программы «Формула хороших дел» СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Даже сидя на велосипеде, можно изучать свой родной город»

Около 40 велосипедистов приняли участие в необычной спортивной и в то же время познавательной велоэкскурсии. Активные жители Нижнекамска посетили объекты культуры, ознакомились с историей города и «Нижнекамскнефтехима». За четыре часа горожане побывали в Театре юного зрителя, городском музее, музыкальном училище им. Салиха Сайдашева, узнали, на каком этапе идет реконструкция спортивного зала «Факел», и многое другое.



Мероприятие проходило под руководством известного велоактивиста, директора союза велосипедистов РТ, депутата нижнекамского городского совета, члена общественного совета НКНХ Раиса Шаехова. Именно он является автором и идейным вдохновителем цикла познавательных велосипедных экскурсий об истории города и объектах «Нижнекамскнефтехима». Реализовать проект удалось благодаря гранту, выигранному в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Проект стал одним из 13 победителей среди местных общественных организаций.



— Идея организовать велоэкскурсию мне пришла давно. Таким образом я хочу показать, что велосипед — это инструмент для проведения различных экскурсий и путешествий. Даже сидя на велосипеде, можно изучать свой родной город. Бывает, что люди всю жизнь живут в Нижнекамске и до сих пор не знают историю происхождения каких-то объектов. Кроме того, благодаря таким экскурсиям можно провести время с единомышленниками, найти новых друзей, прокатиться по велодорожкам, изучить местные достопримечательности, — говорит руководитель проекта Раис Шаехов.



По его словам, велоэкскурсию можно было бы провести и раньше, но без поддержки СИБУРа путешествие по городу было бы не таким насыщенным и безопасным.



— Без СИБУРа экскурсия была бы скучной и унылой. На средства, выделенные в рамках грантового конкурса, мы закупили необходимое оборудование — экипировку, светоотражающие жилетки, рации и громкоговорители, — подчеркивает Раис Шаехов.



«Отличная экскурсия. Я восхищена. Прекрасные люди вокруг»

Старт первой в Нижнекамске велоэкскурсии был дан около памятника воинам-интернационалистам. До начала движения участники прошли инструктаж по технике безопасности и надели специальную экипировку. Здесь же работали мастерские по ремонту велосипедов, где каждый желающий мог бесплатно провести диагностику своего «железного коня».



Первой точкой маршрута стал городской музей. Велотуристы осмотрели экспозиционные залы, ознакомились с историей Нижнекамска. Затем проехали до спортивного зала «Факел». В настоящее время он находится на капитальном ремонте. Настоящий фурор у участников экскурсии вызвала фреска советских времен. Ее обнаружили строители во время реконструкции здания.



К слову, на реконструкцию спортивного зала «Факел», а также спорткомплекса «Дружба», тренировочной базы «Алмаш» и базы «Управления социального развития» будет направлено порядка 1,4 млрд рублей. Причем до 700 млн рублей выделит СИБУР, остальные средства предоставит бюджет республики.



— Я специально приехал из Набережных Челнов, чтобы принять участие в этом велоэкскурсионном туре по достопримечательностям Нижнекамска. Очень понравился городской музей и спортивный комплекс «Факел». Впечатлила объемная фреска. Ее нашли в комнате охраны под слоем гипсокартона, — поделился Виктор Мулюкин.

Следом участники экскурсии посетили Дом народного творчества, музыкальное училище им. Салиха Сайдашева, а также мастерские и зрительный зал Театра юного зрителя.



— Мне очень понравился ТЮЗ. Здесь я еще не был после реконструкции. Мы узнали, что в театральном комплексе есть два зала: большой на 400 мест и малый, парадная-ресепшн, вестибюль с гардеробной, арт-кафе, площадь креативного общественного пространства. К основному зданию пристроили дополнительное, где разместили склад для декораций, столярный и пошивочный цеха, костюмерную. Очень атмосферная обстановка, — отметил волонтер Никита Баров.



Еще одной точкой в маршруте стал памятник первому директору химкомбината Николаю Лемаеву. Велотуристы узнали биографию легендарного земляка и историю создания «Нижнекамскнефтехима». Для многих было открытием, что своему рождению Нижнекамск обязан именно этому предприятию.



Среди участников экскурсии была Зинаида Мокина. В этом году ей исполнилось 67 лет. Свой возраст женщина в шутку называет второй молодостью. Признается, что велосипед ее любимое средство передвижения, поэтому с большим удовольствием примкнула к велотуристам.



— Отличная экскурсия. Я восхищена. Прекрасные люди вокруг, настроение на высоте. Сегодня мы узнали много нового. Нам рассказали о первостроителях Нижнекамска, в каких условиях они работали, как возводили город и химический комбинат. Оказывается, первая девятиэтажка была построена на Юности, 5. Я об этом не знала, хотя живу в Нижнекамске с 1977 года, — сказала Зинаида Мокина.



Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Завершилась экскурсия в парке «Семья», где активистов уже ждал горячий чай со сладостями. За чашкой чая участники делились своими мыслями и впечатлениями. Под занавес встречи велотуристы сделали общее фото на память и договорились увидеться на следующем экскурсионном туре.



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»