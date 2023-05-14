Врач рассказала, что синтетический витамин D в продуктах хуже усваивается организмом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что на упаковках детских соков и йогуртов, молоке, кукурузных хлопьях для завтрака, растворимых кашах может быть указано, что они богаты витамином D. При этом, по ее словам, производители добавляют в них небольшие дозы витамина, чтобы увеличить питательную ценность.

— В этом случае мы говорим о синтетическом витамине D, который хуже усваивается организмом и по своим свойствам уступает натуральному, — передает ее слова RT.

Собеседница подчеркнула, что жирная рыба (лососевые, палтус, скумбрия) может содержать от 400 до 1 тысяч МЕ (международных единиц) витамина D в 100 г продукта. А жирные молочные продукты (сыр, йогурт, молоко) — до 40 МЕ витамина D в 100 г продукта.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Рыба — предпочтительный источник: она содержит больше витамина D, чем другие продукты, и при этом богата белком, железом и омега-3, поэтому благотворно влияет на работу сердца. В то же время рыба может быть сильным аллергеном, поэтому есть ее нужно с осторожностью, — предупредила эксперт.

Врач общей практики Сергей Алендеев назвал полезные для организма сладости. По его словам, стоит обратить внимание на зефир. Он содержит глюкозу, кальций и фосфор, что благотворно влияет на кровеносную систему. Также Алендеев отметил пользу халвы и яблочной пастилы.



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Айрат Назипов