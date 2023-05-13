Минюст России хочет расширить критерии для назначения статуса иноагента

Статус иностранного агента следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей. Такое заявление сделал глава Минюста России Константин Чуйченко.

— Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, — рассудил он.

Чуйченко считает, для иностранных агентов необходимо ввести дополнительные ограничения.

Фото: government.ru

— Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования, а почему бы их вообще не лишить финансирования и возможности зарабатывать деньги? — цитирует его «РИА Новости».

Минюст регулярно вносит в реестр иноагентов новые лица и организации. Например, на прошлой неделе в него внесли Марию Певчих*, Марию Максакову*, издание «Тайга Инфо»* и других. Большая часть иноагентов попадает в реестр за критику власти и спецоперации. Других вносят в список из-за пропаганды ЛГБТ-отношений.

*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов

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Айрат Назипов