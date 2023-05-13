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В Белоруссии подключили к сети второй энергоблок БелАЭС

14:27, 13.05.2023
В Белоруссии подключили к сети второй энергоблок БелАЭС
Фото: pixabay.com

Второй энергоблок БелАЭС подключен к энергосистеме Белоруссии и выдал в нее первые киловатт-часы электроэнергии. Об этом сообщило Минэнерго страны.

«Тринадцатого мая 2023 года в 13.24 в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС. Он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии», — сообщили в министерстве.

Белорусская АЭС — крупнейший экономический проект России и Белоруссии. Это станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт в Гродненской области. В июне 2021 года в эксплуатацию приняли пусковой комплекс первого блока БелАЭС. Второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию в октябре этого года. В марте его выводили на минимально контролируемый уровень мощности.

Мария Иванова
ПромышленностьЭнергетика

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