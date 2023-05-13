В состав Военно-морского флота России вошел новый ракетный корвет «Меркурий»

Корвет проекта 20380 «Меркурий» вошел в состав ВМФ России. Церемония поднятия Андреевского флага над кораблем прошла в городе Балтийске, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

— Новый корвет обладает целым рядом превосходных характеристик. Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надежной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне, — высказался главком ВМФ Николай Евменов.

Торжественная церемония прошла в день празднования 240-летия Черноморского флота.

Фото: ru.wikipedia.org (архив)

Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также для решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

Отметим, что на вооружение Черноморского флота ВМФ России поступят три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и один патрульный корабль. Они пополнят ЧФ до конца нынешнего года.

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Айрат Назипов