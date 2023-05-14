Новости общества

13:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Движение по улице Белинского в Казани временно ограничат

05:29, 14.05.2023
Движение по улице Белинского в Казани временно ограничат
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани временно ограничат движение по улице Белинского. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 18 мая по 2 июня на следующих участках:

  • в районе дома №21а (частичное закрытие проезжей части);
  • от дома №21 до ул. Лядова (полное закрытие проезжей части);
  • в районе пересечения ул. Лядова с ул. Белинского (полное закрытие проезжей части).
Фото: google maps (скриншот)

В конце апреля в Казани продлили ограничение движения по улице Бухарской. Дорога будет закрыта до конца мая.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также