Движение по улице Белинского в Казани временно ограничат
В Казани временно ограничат движение по улице Белинского. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать с 18 мая по 2 июня на следующих участках:
- в районе дома №21а (частичное закрытие проезжей части);
- от дома №21 до ул. Лядова (полное закрытие проезжей части);
- в районе пересечения ул. Лядова с ул. Белинского (полное закрытие проезжей части).
В конце апреля в Казани продлили ограничение движения по улице Бухарской. Дорога будет закрыта до конца мая.
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Айрат НазиповОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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