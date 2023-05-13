Иностранцы стали чаще оформлять ипотеку в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам прошлого месяца доля иностранцев в общем объеме заявок на оформление ипотеки выросла в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года и более чем вдвое по сравнению со средним значением I квартала этого года. Такие данные «Известиям» озвучили в компании «Этажи».

— Рост произошел на фоне решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешить выдачу ипотеки в рублях гражданам недружественных государств, а также расширения банками своих программ, — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Высоким интересом среди иностранных заемщиков из дружественных государств пользуются Дмитров, Ухта, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Смоленск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Москва, добавила эксперта. Татарстана в списке нет.

Отметим, что в Татарстане за январь — март 2023 года выдали 2 921 ипотечный кредит для долевого строительства. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Айрат Назипов