В Минобороны России обвинили украинских провокаторов в рассылке электронных «повесток»

В Минобороны России заявили, что ведомство не рассылает повестки по электронной почте. Как рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства, этим занимаются «украинские провокаторы».

— С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население Российской Федерации украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных, — подчеркивается в сообщении.

В Минобороны добавили, что в письмах распространяется вредоносное программное обеспечение, передающее злоумышленникам персональную информацию о пользователе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Напоминаем, что согласно требованиям российского законодательства рассылка мобилизационных предписаний, повесток, а также иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена, — отметили сотрудники ведомства.

Два дня назад президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан страны, пребывающих в запасе. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, 10 мая. Указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, издается ежегодно.

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Айрат Назипов